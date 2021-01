Coronavirus Germania, Merkel: 'fino ad altre 10 settimane di duro lockdown, altrimenti entro Pasqua casi 10 volte tanto'

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2021 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Il quotidiano tedesco Bild riporta indiscrezioni, secondo cui la cancelliera Angela Merkel starebbe valutando l'opzione di continuare a imporre il lockdown in Germania fino agli inizi di aprile. Bild cita indiscrezioni riportate da alcuni funzionari che hanno partecipato alla riunione dei partiti CDU-CSU. Secondo quanto riferito, Merkel avrebbe avvertito che il paese necessita ancora di "altre 8-10 settimane di misure dure di lockdown". In caso contrario, "avremo un numero di casi (di contagi da coronavirus COVID-19) 10 volte tanto quello attuale entro la Pasqua". Merkel ha fatto riferimento, nello specifico, alla variante inglese del virus.Nella giornata di ieri, sono entrate in vigore in 17 stati federali tedeschi misure di restrizioni più severe. Nella giornata di venerdì, il numero delle vittime è stato dipari a 1.188 unità, toccando il record dall'inizio delle pandemia.