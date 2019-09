Confindustria, Csc: 'la Germania è in panne, fiducia imprese ai minimi'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

La Germania è "in panne". Lo scrive chiaro e tondo il Centrostudi di Confindustria "Congiuntura Flash", relativo al mese di settembre, intitolato: "Italia bloccata: soffre l'industria, rischiano export e investimenti, meglio solo servizi e consumi"."Si prospetta un 3° trimestre molto debole in Germania, dopo il lieve calo del PIL nel 2°. Il deterioramento riguarda specie industria e scambi esteri. Il PMI manifatturiero è su valori ridotti (43,5 in agosto), mentre reggono i servizi, supportando l'attività totale. La fiducia delle impreseindustriali è scesa ai minimi a luglio. Cala meno quella delle famiglie, ma i consumi sono quasi fermi"