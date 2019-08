Commerzbank: nel II trimestre utili stabili, target 2019 diventa ambizioso

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Commerzbank fa sapere che l'obiettivo sugli utili per il 2019 è diventato più difficile da raggiungere, a causa della debolezza economica, dell'incerta situazione geopolitica e alla luce dei risultati conseguiti in questa prima parte dell'anno. Nel secondo trimestre, l'utile netto si è attestato a 271 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 272 milioni del corrispondente periodo del 2018."Prevediamo un leggero aumento su base annua dell'utile netto consolidato per l'esercizio 2019, sebbene questo obiettivo sia diventato significativamente più ambizioso dato lo sviluppo degli utili nella prima metà dell'anno, il notevole peggioramento della situazione macroeconomica e la situazione geopolitica sempre più incerta", ha detto Commerzbank in occasione dei conti trimestrali.