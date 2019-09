Commerzbank annuncia taglio filiali. Per S&P rating non cambia ma outlook rimane negativo

Alessandra Caparello 25 settembre 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Il programma "Commerzbank 5.0" annunciato dalla banca tedesca non influisce sui rating della banca. Così S&P sul piano di Commerzbank che comporta misure strategiche aggiuntive per migliorare l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine del modello di business domestico e del franchising dell’istituto.Nel dettaglio Commerzbank ha annunciato circa 1,6 miliardi di euro di investimenti in informatica e digitalizzazione, riducendo del 20% le sue 800 filiali nazionali. “Ciò conferma la nostra opinione che la banca deve affrontare nel medio termine la sua principale debolezza in termini di redditività corretta per il rischio” scrive l’agenzia di rating. Il rating di Commerzbank a lungo termine rimane ad A- con outlook negativo.In merito all’imminente uscita di Commerzbank dalla controllata polacca M-Bank, ciò influisce sul rating che passa da BBB+ a BBB. La scorsa settimana, Commerzbank ha dichiarato di voler vendere una partecipazione del 69,3% del valore di circa 2,56 miliardi di dollari che detiene in mBank.