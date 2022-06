Borse europee, giornata positiva: Ftse Mib in scia, bene Moncler e Telecom Italia

Si muovono in territorio positivo i principali mercati finanziari europei. Si muove sulla stessa scia rialzista Piazza Affari.

News Image(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,069. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,48%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,52%, scendendo fino a 112,4 dollari per barile.

Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +202 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,23%.

Tra i mercati del Vecchio Continente buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%, chiuso oggi Londra per lo Spring Bank Holiday, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,00%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il Ftse Mib che sta mettendo a segno un +0,25%. Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+2,00%), Campari (+1,35%), Telecom Italia (+1,29%) e Azimut (+1,22%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,74%.Appesantito come tutti gli energetici dai rumors sul petrolio.