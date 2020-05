Borse europee, avvio in calo: alle 10 arriva il bollettino Bce

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Nuovo avvio di contrattazioni in calo per le principali Borse europee, che lasciano sul terreno oltre l'1 per cento. In apertura il Dax di Francoforte segna una flessione dell'1,12%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 perdono rispettivamente l'1,28% e l'1,42 per cento. In attesa dell'indicazioni che arriveranno stamattina dal bollettino economico della Bce, i mercati si concentrano ancora sulle parole del presidente della Fed, che ieri ha parlato di un outlook sull'economia "altamente incerto", sottolineando che altri interventi a sostegno dei fondamentali Usa potrebbero essere necessari.Il numero uno della Fed non si è mostrato particolarmente favorevole, però, all'ipotesi dei tassi negativi, sottolineando che si tratta di una opzione "a cui non stiamo guardando", anche perchè contrastate sono le opinioni sulla sua efficacia. A livello macro si attendono le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione per gli Stati Uniti.