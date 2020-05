Borse UE avanti tutta, Merkel-Macron verso annuncio maxi-piano anti Covip

Redazione Finanza 18 maggio 2020 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

I mercati continuano la seduta molto positiva con DAX che avanza a metà seduta del 2,78%, oltre +2% per il Cac 40 parigino mentre Piazza Affari si limita a +1,25% compice l'effetto dividendi che pesa per lo 0,86% sul Ftse Mib. Oltre all'ottimismo dettato dalle parole di Jerome Powell che vede l'economia Usa riprendersi nel terzo trimestre con la Fed pronta a fare di più, i mercati europei oggi guardano con attenzione al video-incontro che Emmanuel Macron e Angel Merkel terranno nel primo pomeriggio, a partire dalle 15.30. Stando a quanto riportato dall'Eliseo, al termine del colloquio, verso le 17, Macron e Merkel terranno una conferenza stampa comune in cui dettaglieranno un'iniziativa franco-tedesca che stando a quanto riportano fonti transalpine verterà su sanità, rilancio dell'economia, transizione ecologica e digitale e la sovranità industriale.Sullo sfondo rimane la questione Revovery Fund, con La Commissione Ue che dovrà dettagliare il piano il 27 maggio