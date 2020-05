Bollettino economico: area euro di fronte a contrazione economica senza precedenti

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

"L’area dell’euro sta affrontando una contrazione economica che per entità e rapidità non ha precedenti in tempi di pace". Sono queste le prime righe che si leggono nel bollettino economico pubblicato oggi dalla Banca centrale Europea (Bce) nel quale si sottolinea che "le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus hanno provocato un arresto di gran parte dell’attività economica in tutti paesi dell’area dell’euro e su scala mondiale"."Gli indicatori del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese segnano un drastico calo, che suggerisce una netta contrazione della crescita economica e un forte deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro - si legge nel documento della Bce -. Data l’elevata incertezza sulle dimensioni finali effettive delle ricadute economiche, gli scenari di crescita elaborati dagli esperti della Bce indicano che quest’anno il Pil dell’area dell’euro potrebbe far registrare una caduta tra il 5 e il 12%, su cui incideranno in modo decisivo la durata delle misure di contenimento e il buon esito delle politiche di attenuazione delle conseguenze economiche per imprese e lavoratori".