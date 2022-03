Bollettino economico Bce: rischi prospettive economiche aumentati e orientati verso il basso

Redazione Finanza 24 marzo 2022 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

"Il consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ritiene che i rischi per le prospettive economiche siano notevolmente aumentati e orientati verso il basso. Benché siano diminuiti i rischi legati alla pandemia, la guerra in Ucraina potrebbe incidere maggiormente sul clima di fiducia e causare un nuovo inasprimento dei vincoli dal lato dell’offerta". È quanto emerge dall'ultimo bollettino economico della Banca centrale europea (Bce). "I costi dell’energia persistentemente elevati, unitamente alla perdita di fiducia, potrebbero deprimere la domanda più del previsto e frenare consumi e investimenti. Gli stessi fattori costituiscono rischi per le prospettive di inflazione, orientati verso l’alto nel breve termine", si legge ancora nel documento.