Bollettino Bce: rischi per prospettive economiche "sostanzialmente bilanciati"

23 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ritiene che i rischi per le prospettive economiche siano sostanzialmente bilanciati. E' quanto si legge nel bollettino economico pubblicato oggi dalla Bce e nel quale si indica che ’attività economica potrebbe superare le attese della Bce qualora i consumatori, in un clima di maggiore fiducia, risparmiassero meno di quanto ci si attende al momento. Un più rapido miglioramento della situazione pandemica potrebbe, si legge ancora nel bollettino, determinare un’espansione maggiore rispetto alle attuali previsioni. Se le strozzature dal lato dell’offerta dovessero durare più a lungo, traducendosi in aumenti salariali maggiori di quanto previsto, le pressioni sui prezzi potrebbero risultare più persistenti. Al tempo stesso, indica la Bce, le prospettive economiche potrebbero deteriorarsi se la pandemia dovesse peggiorare, rischiando di ritardare l’ulteriore riapertura dell’economia, oppure se le carenze dal lato dell’offerta si rivelassero più durature rispetto alle attese e frenassero la produzione.