Bollettino Bce: "qualsiasi adeguamento tassi solo dopo fine acquisti Paa e sarà graduale"

Redazione Finanza 24 marzo 2022 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

"Qualsiasi adeguamento dei tassi di interesse di riferimento della Bce avverrà in un momento successivo rispetto al termine degli acquisti netti nel quadro del Paa e sarà graduale. Il profilo dei tassi di interesse di riferimento della Bce continuerà a essere determinato dalle indicazioni prospettiche (forward guidance) del consiglio direttivo e dal suo impegno strategico a stabilizzare l’inflazione al 2 per cento nel medio periodo". Lo si apprende dal bollettino economico della Banca centrale europea (Bce)."Il consiglio direttivo si attende pertanto che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari a quelli attuali finché non vedrà l’inflazione raggiungere il 2 per cento ben prima della fine dell’orizzonte di proiezione e in maniera durevole per il resto dell’orizzonte di proiezione, e finché non riterrà che i progressi conseguiti dall’inflazione di fondo siano sufficientemente avanzati da essere coerenti con lo stabilizzarsi dell’inflazione al 2 per cento nel medio periodo", si legge nel documento dell'istituto centrale di Francoforte.