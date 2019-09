Bollettino Bce: politica monetaria fortemente accomodante per prolungato periodo di tempo

Daniela La Cava 26 settembre 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Nell'ultima riunione di settembre, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha ribadito che "rimane pronto ad adeguare opportunamente tutti i suoi strumenti per assicurare che l’inflazione si diriga stabilmente verso il livello previsto. Sarà necessario un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo". È quanto si legge nel bollettino economico della Bce pubblicato oggi."Il pacchetto di misure di politica monetaria di settembre sottolinea l’intenzione e la volontà di garantire l’accomodamento necessario al perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi", precisa il documento nel quale si indica che "se l’inflazione continuerà ad attestarsi su livelli di gran lunga inferiori al suo valore obiettivo, il consiglio direttivo rimane pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione converga stabilmente verso il livello previsto, inferiore ma prossimo al 2 per cento nel medio periodo, in linea con il suo impegno ad adottare un approccio simmetrico".