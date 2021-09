Bollettino Bce: economia eurozona procede verso forte crescita nel terzo trimestre

Daniela La Cava 23 settembre 2021 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

"Nel secondo trimestre dell’anno l’economia dell’area dell’euro ha segnato un recupero del 2,2 per cento, superiore alle attese, procedendo verso una forte crescita nel terzo trimestre". È quanto si legge nel bollettino economico della Banca Centrale europea (Bce) nel quale si segnala che il recupero si fonda sul successo delle campagne di vaccinazione in Europa, che hanno consentito una significativa riapertura dell’economia. La diffusione della variante Delta, spiega la Bce, non ha finora richiesto la reintroduzione di misure di chiusura (lockdown), ma potrebbe rallentare la ripresa del commercio mondiale e la piena riapertura dell’economia.