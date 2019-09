Bmw: trend positivo per le vendite globali ad agosto (+4,4% a/a)

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il trend positivo delle vendite globali di Bmw Group ad agosto. Il big tedesco dell'auto ha comunicato di avere chiuso il mese scorso con le vendite che sono aumentate del 4,4% a 181.126 vetture. Il bilancio da inizio anno sale a 1.617.512 unità (+1,3%), in un contesto di mercato globale instabile."Ci aspettiamo ancora un leggero aumento delle vendite per l'intero 2019, anche se lo scenario globale continua a essere altamente competitivo e volatile ", si legge in una nota.