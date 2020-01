Bmw: record di vendite nel 2019, leggero aumento previsto anche nel 2020

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Record di vendite per Bmw nel 2019. La casa automobilistica tedesca ha archiviato l'anno scorso con 2,52 milioni di vetture consegnate, in aumento dell'1,2% rispetto all'anno prima. Nel dettaglio, i marchi Bmw e Rolls-Royce hanno visto aumentare le vendite su nuovi massimi storici, mentre Mini ha evidenziato un calo del 4%. Per quanto riguarda la nuova mobilità, finora il gruppo ha consegnato mezzo milione di veicoli elettrici in tutto il mondo. "Puntiamo a un leggero aumento delle nostre vendite nel 2020", ha anticipato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione della casa automobilistica tedesca, responsabile di clienti, marchi e vendite.