BioNTech-Pfizer: von der Leyen, 50 mln di dosi aggiuntive di vaccini nel secondo trimestre

Daniela La Cava 14 aprile 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

"Sono lieta di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con BioNTech-Pfizer per, ancora una volta, accelerare la consegna dei vaccini. 50 milioni di dosi aggiuntive di vaccini BioNTech-Pfizer verranno consegnate nel secondo trimestre di quest'anno, a partire da aprile. Queste dosi erano inizialmente previste per la consegna nel quarto trimestre del 2021. Ora sono disponibili nel secondo trimestre. Ciò porterà le dosi totali erogate da BioNTech-Pfizer a 250 milioni di dosi nel secondo trimestre". È quanto ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Queste dosi saranno distribuite in maniera proporzionale alla popolazione, tra tutti gli Stati membri. Ciò contribuirà a consolidare la campagna di vaccinazione", ha aggiunto.