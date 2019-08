Bce: volume Npl dimezzato a 587 mld€ a fine marzo, necessaria ulteriore riduzione

Daniela La Cava 22 agosto 2019 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

A fine marzo 2019 si è quasi dimezzato, collocandosi a 587 miliardi di euro il volume degli Npl detenuto dalle banche europee (con un’incidenza degli Npl pari al 3,7%). È quanto si legge in una nota della vigilanza bancaria della Banca centrale europea (Bce) precisando che quando è stata istituita la Vigilanza bancaria della Bce, nel novembre 2014, il volume degli Npl detenuto dagli enti significativi si collocava intorno a 1.000 miliardi di euro."Malgrado i recenti progressi, la Bce ritiene indispensabile l’ulteriore riduzione del livello degli Npl, per risolvere il problema in tempi rapidi, finché le condizioni economiche sono ancora favorevoli”, aggiunge tuttavia l'istituto di vigilanza europeo nel comunicato.