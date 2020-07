Bce: tassi di interesse invariati

Daniela La Cava 16 luglio 2020 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Tutto confermato sul fronte tassi da parte della Banca centrale europea (Bce). I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Lo si apprende in una nota dell'istituto guidato da Christine Lagarde.Il consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo.