Bce: ruolo internazionale euro stabile nel 2019, valuta di riferimento per emissione green bond

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Il ruolo internazionale dell'euro è rimasto complessivamente stabile nel 2019. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto annuale sul tema pubblicato oggi dalla Banca centrale europea (Bce), nel quale si evidenzia che l'euro resta la seconda valuta più utilizzata a livello globale dopo il dollaro statunitense.Se nei prestiti internazionali l'uso della valuta unica è aumentato rispetto al 2018 portandosi al 15,4%, la quota dell’euro in titoli di debito internazionali in circolazione è diminuita. Come valuta straniera di riserva e nei depositi internazionali è restata sostanzialmente stabile. Dal report emerge inoltre che l'euro è stata la principale valuta di riferimento per l'emissione di green bond nel 2019.