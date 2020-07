Bce ribadisce: pronta ad adeguare tutti i suoi strumenti se necessario

Daniela La Cava 16 luglio 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

IlConsiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria. È quanto si legge nel comunicato ufficiale della Bce in attesa che prenda il via la conferenza stampa del presidente Christine Lagarde a partire dalle 14:30.