Bce: pronta ad aumentare entità programma Pepp contro pandemia

Daniela La Cava 30 aprile 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio direttivo della Bce è "pienamente preparato ad aumentare l'entità del Pepp e ad adeguarne la composizione, per quanto necessario e per tutto il tempo necessario. In ogni caso, è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione converga verso il suo obiettivo, in linea con il suo impegno per la simmetria". E' quanto si legge nel comunicato ufficiale della Bce. Attualmente il programma Peep contro la pandemia del coronavirus è pari a 750 miliardi di euro.