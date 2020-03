Bce: pronta ad adeguare tutte misure se necessario per emergenza coronavirus

Daniela La Cava 18 marzo 2020 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) è pronta ad agire ancora, adeguando le sue misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Il Consiglio direttivo afferma, in maniera unanime, che oltre alle misure decise il 12 marzo 2020, la Bce continuerà a monitorare attentamente le conseguenze per l'economia del coronavirus in via di diffusione ed è pronta ad adeguare tutte le sue misure, se questo dovesse essere necessario, per salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema bancario e garantire la trasmissione regolare della sua politica monetaria in tutte le giurisdizioni". E' quanto si legge in un comunicato ufficiale della Bce dopo il commento del governatore della banca centrale austriaca, Robert Holzmann.