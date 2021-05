Bce: per ING "dibattito sul tapering diventerà più forte durante l'estate"

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

"I verbali appena pubblicati della riunione di aprile della Bce non hanno fornito alcuna prova concreta sui prossimi passi che verranno compiuti. Tuttavia, ci aspettiamo che il dibattito sul tapering diventi più forte durante l'estate", commenta Carsten Brzeski, global head of macro di ING, dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea (Bce). L'economista sottolinea che "quanto difficile possa sembrare, la Bce potrebbe tentare di uscire dalle misure non convenzionali prima della fine dell'anno".