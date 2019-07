Bce: ok a nomina Christine Lagarde a presidenza al posto di Draghi

Daniela La Cava 25 luglio 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha oggi adottato un parere su una raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea relativa alla nomina della futura presidente della Bce. In una nota dell'istituto di Francoforte si legge che non sono state sollevate obiezioni riguardo alla designazione della candidata proposta, Christine Lagarde, in quanto persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A luglio 2011 Christine Lagarde ha assunto la carica di Direttrice generale del Fondo monetario internazionale.In seguito al parere del Consiglio direttivo e all’adozione di un parere da parte del Parlamento europeo, Lagarde sarà nominata dal Consiglio europeo. Lagarde succederà a Mario Draghi, il cui mandato di otto anni quale presidente della Bce si concluderà il prossimo 31 ottobre.