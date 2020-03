Bce non tocca i tassi, QE aggiuntivo di 120 miliardi fino a fine anno

Titta Ferraro 12 marzo 2020 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Non arriva l'atteso taglio del costo del denaro da parte della BCE. La banca centrale europea ha mantenuto il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento e i tassi di interesse sui prestiti marginali e sui depositi invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%.Viene rafforzato temporaneamente l'ammontare di acquisti netti per 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato. "In combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività (APP) ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza", rimarca la Bce.