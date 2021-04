Bce, confermata valutazione macroeconomica: per esperti bisogna guardare al meeting di giugno

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Come molti si attendevano la riunione di oggi della Banca centrale europea (Bce) non hanno riservato sorprese, ma l'idea generale che sembra essere è che tutto è rimandato al meeting di giugno. Come sottolineano gli esperti di ING nel report dal titolo "Aspettando l'estate", le notizie odierne da parte della Bce sono state pochissime. "La valutazione macroeconomica della Banca centrale europea non è cambiata dalla riunione di marzo - sottolineano gli esperti della banca olandese -. Come ha spiegato il presidente della Bce Christine Lagarde durante la conferenza stampa, ci sono ancora molte incertezze sulle prospettive economiche. È stata quindi confermata la valutazione secondo cui i rischi a medio termine restano più equilibrati".