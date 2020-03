Bce conferma membro staff positivo a coronavirus

Daniela La Cava 10 marzo 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) ha confermato che a un membro del personale è risultato positivo al coronavirus. "In linea con i consigli delle autorità sanitarie locali, il collega riceve le cure mediche appropriate", si legge nella nota. L'istituto di Francoforte si è impegnato "a rispettare la privacy del collega in questo momento" e ha fatto sapere che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire il benessere del personale. "Sono stati informati circa 100 colleghi che hanno lavorato a stretto contatto con il membro del personale e, per precauzione, lavoreranno temporaneamente da casa - aggiunge -. La Bce sta effettuando una pulizia profonda degli spazi degli uffici potenzialmente interessati"."Auguriamo al nostro collega una pronta guarigione e ringraziamo tutti gli altri collaboratori per il loro costante impegno. In precedenza, abbiamo annunciato misure adottate per precauzione contro la diffusione del virus, tra cui la limitazione dei viaggi d'affari, l'estensione ulteriore delle opzioni di lavoro a domicilio e la cancellazione o il rinvio di conferenze e riunioni. Lunedì la Bce ha condotto con successo un test su larga scala delle sue strutture di lavoro remote, chiedendo a tutto il personale di lavorare da casa per il giorno rimanendo pienamente operativo come istituzione", conclude il comunicato.