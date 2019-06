Bce: "bazooka va preservato per situazioni davvero serie" (analisti)

Daniela La Cava 7 giugno 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

All'indomani della riunione della Banca centrale europea (Bce) fioccano i commenti di analisti ed operatori di mercato sulle indicazioni arrivare, soffermandosi in particolare sulle parole del presidente Mario Draghi. "Draghi ha precisato che i rischi sono al ribasso, e che le questioni commerciali, che sembravano in via di risoluzione allo scorso meeting, hanno ripreso a costituire un freno per il ciclo - sottolinea Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr -. Ma non è sembrato in generale né particolarmente preoccupato né desideroso di avallare le aspettative degli investitori". Secondo l'esperto, "l'atteggiamento è ben comprensibile. Gli strumenti a disposizione della Bce per rendere ulteriormente espansiva la politica monetaria non sono così abbondanti, e il bazooka va quindi preservato per situazioni davvero serie". Sersale aggiunge: "Il fatto è che gli investitori, specie dopo aver sentito Powell martedì, si aspettavano un apertura a ulteriori discese dei tassi, e, in generale, tutt'altra enfasi sui rischi per economia/inflazione, e una maggiore determinazione”.