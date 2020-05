Bce: "assolutamente preparata a incrementare l’entità Pepp"

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

"Il Consiglio direttivo è assolutamente preparato a incrementare l’entità del Pepp e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finché le circostanze lo richiederanno". Lo si legge nel bollettino economico diffuso dalla Banca centrale europea (Bce) nel quale si indica che "in ogni caso, il consiglio è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per far sì che l’inflazione converga stabilmente verso l’obiettivo perseguito, coerentemente con l’impegno a favore della simmetria".