Bce: 'nonostante rassicurazioni poche munizioni per combattere bassa inflazione' (analisti)

Daniela La Cava 6 giugno 2019 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante il peggioramento del quadro inflazionistico, la Bce ha resistito alle aspettative dei mercati di un allentamento aggressivo e ha adottato un pacchetto di misure inadeguato. E l'ultimo aggiornamento sulla forward guidance ha implicazioni trascurabili, dato che i mercati finanziari si aspettavano già tassi invariati (o inferiori) per i prossimi due anni". Questo il commento di Silvia Dall’Angelo, senior economist di Hermes Investment Management.Per Dall'Angelo, "la recente inerzia della Bce di fronte all'aumento dei rischi di un quadro economico già fragile - non da ultimo a causa delle crescenti tensioni commerciali internazionali - ha probabilmente più a che fare con la mancanza di strumenti di politica monetaria piuttosto che con la compiacenza. Nonostante tutte le rassicurazioni sull’abbondanza degli strumenti a propria disposizione, la Bce ha poche munizioni per combattere la bassa inflazione".