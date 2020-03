Bce: Philip Lane, pronti a fare di più su spread elevati

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

"Siamo pronti a fare di più e ad adottare tutti i nostri strumenti, se necessario, per garantire che gli elevati spread che, vediamo in risposta all'accelerazione della diffusione del coronavirus, non mettano a rischio la trasmissione della nostra politica monetaria in tutti i Paesi della zona euro". Così Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea (Bce), in un blog sul sito dell'Eurotower. Lane è poi tornato sulla questione della riduzione dei tassi e non ha escluso un possibile taglio in futuro. "Il consiglio direttivo mantiene l'opzione di futuri tagli dei tassi, se giustificati da un inasprimento delle condizioni finanziarie o da una minaccia al target di inflazione a medio termine", spiega Lane.Le dichiarazioni di Lane arrivano all’indomani della riunione della Banca centrale europea (Bce), e servono a stemperare la tensione sui mercati dopo le parole del presidente Christine Lagarde che dichiarato che non è compito della Bce ridurre gli spread.