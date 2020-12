Bce: Panetta, si inizia a "intravedere luce in fondo a tunnel ma ancora non siamo fuori"

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

"Il 2020 è stato per l’Europa un anno del tutto eccezionale, in cui abbiamo affrontato una recessione senza precedenti in tempo di pace: nei primi sei mesi dell’anno il prodotto dell’area dell’euro si è contratto di oltre il 15 per cento. Ma abbiamo assistito a una reazione comune anch’essa senza eguali nella storia dell’unione monetaria. Una reazione che ha evitato una depressione economica potenzialmente catastrofica. E ora, con le notizie positive sui vaccini, iniziamo finalmente a intravedere la luce in fondo al tunnel". E' quanto ha dichiarato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), nel corso del suo intervento al 'Rome Investment Forum 2020'.Panetta ha però avvertito: "non siamo ancora fuori dal tunnel. Il prossimo anno sarà anch’esso probabilmente segnato dalla pandemia, da incertezze elevate e da vulnerabilità diffuse di famiglie e imprese. Il modo in cui l’economia europea emergerà dalla crisi dipenderà da come affronteremo questa transizione".