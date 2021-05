Bce, Panetta: "pagamenti istantanei a volte offerti ai consumatori a 1€. Questo deve cambiare"

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

"I fornitori di servizi di pagamento devono pagamenti istantanei a condizioni interessanti e trasparenti. Ciò significa che i prezzi non dovrebbero essere né eccessivi né nascosti ai consumatori". Lo ha dichiarato Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo della Bce, nel corso del 14esimo forum sui pagamenti organizzato dalla banca centrale finlandese. "Mentre il costo per l'utilizzo di Tips per i fornitori di servizi è 0,002 euro per ogni transazione di pagamento istantaneo, i pagamenti a volte vengono offerti ai consumatori per 1 euro per transazione. Questo deve cambiare", avverte Panetta spiegando che "affinché i pagamenti istantanei diventino la nuova normalità, devono essere economici e facili da usare. Vorremmo anche che i fornitori rendessero disponibili i pagamenti istantanei su tutti i canali elettronici e offrissero funzionalità più richieste come i Request-to-Pay".