Bce: Lagarde, transizione verso economia a emissioni zero offre opportunità

27 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

"Latransizione verso un'economia a emissioni zero non offre solo rischi ma anche opportunità. Allontanando l'orizzonte temporale dal breve periodo, e contribuendo a una traiettoria economica più sostenibile, il settore finanziario può diventare una forza potente in grado di agire nel migliore interesse collettivo. Il percorso futuro per le emissioni di carbonio e il clima è incerto, ma rimane in nostro potere la capacità di influenzarlo". Lo ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Bce, nel corso di un intervento a Londra sul "climate change e il settore finanziario".