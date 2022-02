Bce: Lagarde, se agiamo con troppa fretta la ripresa economica potrebbe essere più debole

Redazione Finanza 11 febbraio 2022 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

"Se ora agissimo in maniera troppo affrettata, la ripresa delle nostre economie potrebbe essere considerevolmente più debole e verrebbero messi a rischio posti di lavoro. Questo non aiuterebbe nessuno". A sottolinearlo la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un'intervista al Redaktionsnetzwerk Deutschland rispondendo alla domanda se la Bce potrebbe combattere l'inflazione alzando i tassi. Lagarde ha spiegato che l'atteggiamento non è quello del 'wait and see'."Abbiamo già iniziato a prendere misure. A marzo interromperemo il programma di acquisto per l'emergenza pandemica - ha ricordato Lagarde -. La Bce ridurrà il volume complessivo dei suoi acquisti netti di attività. La fine degli acquisti netti di attività è una condizione preliminare per aumentare i tassi di interesse in un secondo momento".