Bce: Lagarde, rimaniamo pienamente impegnati su mandato

Redazione Finanza 8 giugno 2020 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

"Rimaniamo pienamente impegnati nel nostro mandato, non si discute". Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di una audizione in videoconferenza davanti al Parlamento europeo. Lagarde si è poi soffermata sull'attuale outlook economico e sulle recenti decisioni della Bce, rimarcando che "la pandemia Covid-19 e le misure per contenere la diffusione del virus hanno causato una contrazione senza precedenti dell'attività economica nell'area dell'euro". "Dopo una contrazione del Pil del 3,8% nel primo trimestre dell'anno, le nostre nuove proiezioni vedono un calo del 13% nel secondo trimestre", ricorda Lagarde.