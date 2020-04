Bce: Lagarde, pronti ad aumentare anche entità programmi di acquisto

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

"Il consiglio direttivo è impegnato a fare tutto il necessario nell'ambito del suo mandato per aiutare la zona euro ad attraversare questa crisi". Lo ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), nel corso del suo intervento al 41esimo meeting del comitato monetario e finanziario internazionale nell'ambito dei lavori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Lagarde ha aggiunto che il consiglio "è pienamente preparato ad aumentare l'entità dei suoi programmi di acquisto e ad adeguarne la composizione, per quanto necessario e per tutto il tempo che potrà servire. Esplorerà tutte le opzioni e tutte le contingenze per sostenere l'economia in questo momento di shock".