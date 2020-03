Bce: Lagarde, pronti ad adottare misure appropriate se necessario

Daniela La Cava 3 marzo 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (Bce) è pronta ad adottare le misure necessarie contro l'impatto del coronavirus. A dirlo il presidente della Bce, Christine Lagarde. "L'epidemia di coronavirus è in rapido sviluppo, e crea rischi per le prospettive economiche e il funzionamento dei mercati finanziari". In questo scenario Lagarde assicura che la "Bce sta monitorando da vicino gli sviluppi e le implicazioni per l'economia, l'inflazione a medio termine e la trasmissione alla politica monetaria. Siamo pronti ad adottare misure appropriate e mirate, se necessario e commisurate ai rischi sottostanti".