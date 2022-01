Bce: Lagarde, "impegno per stabilità dei prezzi è incrollabile"

Redazione Finanza 11 gennaio 2022 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

"Comprendiamo che l'aumento dei prezzi è una preoccupazione per molte persone e prendiamo questa preoccupazione molto sul serio. Ma le persone possono confidare che il nostro impegno per la stabilità dei prezzi è incrollabile, il che è fondamentale per il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione e per la fiducia nella valuta". Lo ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), nel corso della cerimonia per la nomina del nuovo presidente della Bundesbank."Ora abbiamo un obiettivo di inflazione del 2% semplice e simmetrico. Abbiamo un playbook su come reagire quando l'inflazione devia dal nostro obiettivo in entrambe le direzioni. E abbiamo chiarezza sugli strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi di politica monetaria e su come e quando utilizzarli", ha aggiunto Lagarde rimarcando che "la nostra revisione della strategia illustra inoltre come possiamo contribuire ad affrontare le sfide a lungo termine che minacciano la stabilità dei prezzi, in particolare il cambiamento climatico". Con questa strategia, spiega ancora l'ex numero uno dell'Fmi, "siamo in una buona posizione per continuare a garantire la stabilità dei prezzi in questo mondo in rapida evoluzione. E questo è particolarmente importante oggi alla luce della fase di maggiore inflazione che stiamo assistendo.