Bce: Lagarde, apprezzamento euro tra fattori che compensa spinta positiva da nostre misure

Daniela La Cava 25 settembre 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

"Il programma di acquisto di emergenza pandemica (Pepp) ha il duplice ruolo di garantire la trasmissione della politica monetaria a tutte le parti dell'area della zona euro e il grado di allentamento dell'orientamento della politica monetaria". E' quanto ha dichiarato il presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, rispondendo al parlamentare europeo Domènec Ruiz Devesa. "Come già chiarito in passato, nello scenario attuale, potrebbe essere utilizzata l'intera dotazione" del Pepp. "Ha anche fornito un supporto significativo all'inflazione - ha proseguito Lagarde -. La revisione al rialzo delle nostre ultime proiezioni dell'inflazione core nel 2022 è dovuta, in larga misura, alla ricalibrazione di giugno. Detto questo, altri fattori, come l'apprezzamento dell'euro, hanno in parte compensato la spinta positiva proveniente dalle nostre misure".