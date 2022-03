Bce: De Guindos, mix alta inflazione e bassa crescita rappresentano rischio per banche

Redazione Finanza 21 marzo 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Un mix di alta inflazione e bassa crescita. Questo il principale rischio per il sistema finanziario che potrebbe pesare in futuro e che Luis de Guindos, vice-presidente della Banca Centrale europea (Bce), ha evidenziato nel corso di una intervista a "Handelsblatt". "Il rischio macro, ovvero le possibili conseguenze per l'economia complessiva; una maggiore inflazione e una crescita più lenta sono i rischi maggiori, anche per le banche", sottolinea De Guindos rispondendo alla domanda su quale sia il maggiore rischio per il sistema finanziario.De Guindos si sofferma poi sul tema inflazione e indica che il focus resta sulla dinamica dei salari che deve essere monitorata da vicino.