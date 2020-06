Bayer: titolo in affanno a Francoforte, pesa sentenza Usa su erbicida

Valeria Panigada 4 giugno 2020 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Bayer sulla Borsa di Francoforte. L'azione del gruppo agrochimico tedesco lascia sul parterre oltre 3 punti percentuali muovendosi sotto i 63 euro. A pesare è la sentenza arrivata dagli Stati Uniti riguardante l'erbicida Dicamba. La Corte d'appello ha riscontrato che l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (l'EPA) avrebbe ampiamente sottovalutato i rischi associati all'erbicida e violato alcune normative federali relative al rischio di concorrenza. La sentenza metterebbe a rischio la vendita del prodotto Oltreoceano. Si tratterebbe però di una licenza in scadenza alla fine dell'anno e che Bayer sta cercando di far rinnovare.