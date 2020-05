Bayer rastrella oltre l'8% sul Dax su indiscrezioni contenziosi erbicida Roundup (Bloomberg)

Daniela La Cava 25 maggio 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

E' Bayer il miglior titolo del Dax di Francoforte, mostrando un guadagno di quasi il 9 per cento. A dare gas all'azione del colosso tedesco della chimica le indiscrezioni riportate da Bloomberg News, secondo cui Bayer avrebbe compiuto passi importanti sul fronte dei contenziosi legati all'uso di Roundup (l'erbicida a base di glifosato commercializzato dalla controllata americana Monsanto).Stando a quanto riportato da Bloomberg, che cita fonti vicine ai negoziati, Bayer avrebbe raggiunto "accordi verbali" per risolvere una parte considerevole dei contenziosi con un numero compreso tra "50mila e 85mila" tra le circa 125mila cause legali per il cancro avanzate negli Usa relative all'uso del diserbante Roundup. L'accordo, che dovrà ricevere il via libera da parte del Consiglio di sorveglianza del gruppo, verrà comunicato nel mese di giugno, sempre secondo le fonti vicine al dossier.