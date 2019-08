Bayer e Lanxess corrono a Francoforte dopo cessione da 3,5 miliardi

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Balzo dei titoli Byer e Lanxess sulla Borsa di Francoforte. Fin dai primi scambi le due azioni della chimica sono balzate in avanti e a circa metà seduta segnando rispettivamente un progresso del 7% e del 5,5%. Le due hanno annunciato ieri a mercato chiuso un accordo da 3,5 miliardi di euro per vendere l'operatore Currenta all'australiana Macquarie Infrastructure and Real Assets.