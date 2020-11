Bayer: confermati obiettivi 2020 nonostante vendite in calo e perdite nette di 2,74 mld

Alessandra Caparello 3 novembre 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

“Nonostante il trimestre debole e l'impatto della pandemia, le nostre vendite e l'utile per azione core per i primi nove mesi dell'anno sono stati in linea con il periodo precedente grazie a una rigorosa gestione dei costi e all'accelerazione delle nostre misure strutturali” così durante una conference call di presentazione die conti trimestrali, Werner Baumann, Presidente del Consiglio di gestione di Bayer.Il gruppo farmaceutico tedesco ha registrato vendite in calo del 5,1% su anno a 8,5 miliardi di euro e una perdita netta da 2,74 miliardi di euro ma ciononostante ha confermato i suoi obiettivi per il 2020.