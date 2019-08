Bayer, ceduto il ramo d'azienda veterinario per 7,6 mld dollari

Valeria Panigada 20 agosto 2019 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Bayer ha ceduto il ramo d'azienda veterinario all'americana Elarco Animal Health. L'accordo prevede il pagamento di 5,32 miliardi in contanti oltre che 2,3 miliardi in azioni ordinarie Elanco, per un controvalore complessivo di 7,6 miliardi di dollari. L'operazione dovrebbe concludersi a metà 2020, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni, compresa l'autorizzazione antitrust. Secondo l'agenzia Bloomberg, le risorse ricevute aiuteranno Bayer a coprire i costi legati all'erbicida Roundup.