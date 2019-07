Basf: tonfo del titolo a Francoforte dopo taglio previsioni e soppressione 6.000 posti

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Basf sulla Borsa di Francoforte. Fin dai primi minuti di scambio il gruppo tedesco della chimica ha imboccato in maniera decisa la via dei ribassi, segnando un calo del 5,5% a 59,12 euro. Basf ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'anno in corso e annunciato un mega piano di ristrutturazione che comporterĂ il taglio di 6.000 posti di lavoro dopo un secondo trimestre inferiore alle attese (in via preliminare).