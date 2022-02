Banche europee, quattro i rischi chiave per il 2022

Luca Losito 1 febbraio 2022 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Sono quattro i rischi cruciali che dovranno affrontare le banche europee nel 2022,anche se l'outlook resta stabile per l'80% dei maggiori istituti. Ad evidenziarlo è un'analisi di S&P Global Ratings.In particolare i rischi per le banche del Vecchio Continente potranno essere legati a questi fattori: la bolla immobiliare che si sta creando in alcuni mercati, la sofferenza nella qualità degli asset maggiore del previsto, uno scenario di reflazione disordinata, la scarsa resilienza operativa e commerciale dei business model degli istituti.