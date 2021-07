BMW: vendite record nel primo semestre, più che raddoppiate quelle di auto elettriche

Titta Ferraro 7 luglio 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo BMW ha chiuso la prima metà del 2021 con un nuovo record storico di vendite. Nel primo semestre le vendite di auto sono salite del 39% a quasi 1,34 mln di veicoli con le consegne di veicoli elettrici e ibridi plug-in che sono più che raddoppiate a quota 153.267 unità (+148,5% su base annua). Nel dettaglio le vendite di veicoli completamente elettrici sono aumentate del 183,9 per cento a un totale di 36.089 e di veicoli ibridi plug-in del 139,4 per cento a 117.178 unità. Nei primi sei mesi del 2021, il marchio MINI ha venduto un totale di 157.799 veicoli in tutto il mondo (+32,6%).BMW sottolinea che la situazione di difficoltà nel reperimento dei semiconduttori prosegue e potrebbe avere un impatto sulle vendite annuali.