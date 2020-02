Auto elettriche: da Vw ed Eon prototipo di stazione ricarica ultra-veloce

Alessandra Caparello 12 febbraio 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

E’ stato presentato da E.ON e Volkswagen Group Components a Essen il prototipo di una nuova stazione flessibile di ricarica ultra-rapida, con il fine ultimo di realizzare una fitta rete pubblica di stazioni di ricarica ultrarapida per i veicoli elettrici molto più velocemente di quanto si sia pensato finora.Grazie all’integrazione di un sistema batteria, si legge nella nota congiunta, sarà possibile installare stazioni di questo tipo quasi ovunque e a un costo significativamente inferiore, senza interventi di ingegneria civile o di connessione alla rete elettrica. Le stazioni vengono installate secondo il principio plug & play - che prevede semplicemente la posa, la connessione e la configurazione online. Il sistema di ricarica rapida può servire contemporaneamente due auto elettriche con una potenza di ricarica fino a 150 kilowatt, garantendo, in media, un’ulteriore autonomia di circa 200 km in soli 15 minuti. Gli aggiornamenti, la manutenzione da remoto e la fatturazione saranno gestiti tramite la piattaforma software centrale di E.ON.“La nostra stazione di ricarica ultra-rapida è un elemento significativo per lo sviluppo della mobilità elettrica. Inoltre, l’approccio innovativo con un’installazione facile e veloce ci permette di soddisfare le esigenze dei clienti” commenta il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group Components, Thomas Schmall.“E.ON lavora sulla mobilità elettrica già da diversi anni, e abbiamo portato le stazioni di ricarica ultrarapide sulle autostrade europee. Fin dall’inizio abbiamo tenuto in considerazione i desideri e i problemi dei nostri clienti, ora andiamo incontro al futuro insieme a Volkswagen Group Components. Unendo le forze, possiamo offrire sistemi che sono più rapidi, più semplici e più economici rispetto alle soluzioni tradizionali” continua Karsten Wildberger, Membro del Consiglio di Amministrazione di E.ON.